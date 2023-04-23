Приштина проводит муниципальные выборы в Косове и Метохии в условиях бойкота

На севере Косова проходят муниципальные выборы на должности сербов, которые подали в отставку в знак протеста против политики Приштины. Белград призывал бойкотировать голосование, заявляя о недемократическом характере этого волеизъявления. Несмотря на угрозу нового обострения обстановки, участки для голосования открылись вовремя, – сообщили в Приштине.

Жители Косова и Метохии, отказавшиеся от своих должностей в разгар кризиса, в выборах не участвуют. Они требуют административной реформы и обвиняют Приштину в терроре.

Впрочем, бойкот поддержали не все. «Эти выборы такие же, как и все прошлые, и если мы не будем в них участвовать, но на что нам надеяться в будущем?» – объясняет независимый сербский кандидат Сладяна Пантович. Ей отвечает сторонник бойкота Ненад Игич:

«Эти выборы не должны состояться. Их надо перенести на другое время, на два или три месяца. Сейчас не лучший момент для выборов».

Выборы должны были пройти ещё в декабре, но их перенесли после серии пожаров. Премьер-министр Косова Альбин Курти обвиняет Белград в давлении на сербов, которые, по его словам, именно из-за этого отказываются от права голоса.