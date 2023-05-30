Столкновения в Косове: Вучич призывает Курти "образумиться"

В ходе беспорядков пострадали десятки жителей сербских анклавов и солдаты НАТО, которые пытались разнять демонстрантов и косовскую полицию. Белград обвиняет Приштину в "оккупации".

Десятки военнослужащих международных сил НАТО в Косове (KFOR) пострадали в столкновениях с этническими сербами, составляющими большинство в отдельных муниципалитетах на севере частично признанной республики.

Демонстранты вот уже нескольких дней требуют ухода мэров-албанцев и вывода подразделений полиции Приштины. Сообщается о попытках штурма административных зданий.

Среди раненых солдат KFOR – итальянцы и венгры. Власти в Риме осудили нападение на натовскую миссию. Премьер Джорджа Мелони также призвала правительство Косова "избегать повторения односторонних действий" по разгону недовольных.

Обращаясь к нации в понедельник вечером, президент Сербии Александр Вучич объявил, что проведёт в одной из воинской частей на границе с Косовом. По его словам, в ходе стычек были ранены 52 серба, трое серьёзно, а четверо были задержаны.

"Единственный виновник произошедшего – косовский премьер Альбин Курти", заявил Вучич, назвав силовиков-албанцев в сербских анклавах "оккупантами".

"Я повторяю в последний раз и прошу международное сообщество сделать так, чтобы Албин Курти образумился, – добавил сербский лидер. – Если они этого не сделают, боюсь, для всех нас будет слишком поздно".

Мы не допустим погромов сербского народа. Александр Вучич президент Сербии

Власть в городах, населённых сербами, оказалась в руках албанского меньшинства после того, как сербы бойкотировали апрельские муниципальные выборы.

На прошлой неделе, когда ситуация вновь стала взрывоопасной, Белград привёл армию в состояние повышенной боевой готовности и усилила свой контингент вблизи границы.