Звезды и политики выражают соболезнования после смерти Тины Тёрнер

Знаменитости и политики со всего мира выражают соболезнования и отдают дань уважения Тине Тёрнер — "королева рок-н-ролла" умерла накануне в возрасте 83 лет после продолжительной болезни.

Темнокожая певица, прославившаяся благодаря мощному вокалу и эксцентричным танцам на сцене, начала карьеру в 1960-х с мужем Айком. В 1980-х она ушла от него, обвинив в домашнем насилии, и стала одной из величайших соло-артисток современности.

Тина Тёрнер получила восемь премий "Грэмми" и вошла в Зал славы рок-н-ролла.

Элтон Джон назвал певицу "абсолютной легендой в записях и на сцене", а вокалист группы The Rolling Stones Мик Джаггер, с которым Тина Тёрнер много раз пела дуэтом, написал, что очень огорчен уходом из жизни его чудесной подруги и талантливой исполнительницы — вдохновляющей, теплой, веселой и щедрой.

Бывший президент США Барак Обама отметил, что певица была настоящей, неукротимой и "беззастенчиво оставалась самой собой".

Вокалистка группы Blondie Дебби Харри написала, что Тина Тёрнер была её вдохновением в начале карьеры и остается им до сих пор.

Среди главных хитов Тины Тёрнер — The Best, What's Love Got to Do With It и We Don't Need Another Hero.

Певица умерла у себя дома в Швейцарии. В последние годы у нее были серьезные проблемы со здоровьем: она пережила инсульт, боролась с раком и почечной недостаточностью.