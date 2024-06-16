Тайна греческих островов: всего за неделю найдены мертвыми 3 пропавших туриста

By Euronews

Чем вызваны загадочные исчезновения и гибель иностранных туристов на райских островах Греции?

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55-летний мужчина исчез из своего отеля на греческом острове Матракион в прошлый вторник и был найден мертвым в воскресенье.

По данным местных СМИ, это третий турист, который умер в стране за последнюю неделю.

В субботу на острове Самос мертвым был найден 74-летний мужчина из Нидерландов после того, как отправился на прогулку в одиночестве. Его тело было обнаружено в овраге.

А британского сетевого врача Майкла Мосли нашли мертвым на острове Сими неделю назад. По всей видимости, он упал с крутого склона, сообщил мэр Сими Лефтерис Папакалодукас.

Майкл Мосли AP/AP

В настоящее время еще несколько туристов считаются пропавшими без вести.

Среди них - 59-летний американец Альберт Калибет, который пропал на острове Аморгос после похода.

Несколько родственников и друзей Калибета отправились в Грецию на поиски отставного офицера полиции из округа Лос-Анджелес.

На острове Сикинос продолжается операция по поиску двух пропавших французских туристов. В ней задействованы добровольцы, пожарные и полицейские с соседнего острова Иос.

Ищут двух женщин, которые приехали в Грецию из Франции, им 73 и 64 года.

Новостной канал Cyclades24 сообщил, что женщины остановились в разных отелях, но предположительно были связаны друг с другом.

Власти предупреждают об опасности жары

Заместитель мэра Аморгоса по туризму Попи Деспотиди рассказал, что на исчезновение Калибет могла повлиять жара.

"В эти дни на острове невыносимо жарко. Мы рассматриваем все возможные варианты", - сказал Деспотиди.

Срочное предупреждение для туристов было выпущено в связи с тем, что в Греции началась необычно ранняя тепловая волна, когда температура в городе Ханья на северо-западе Крита достигла 44,5°C.

По данным национальной метеорологической службы, Греция уже давно страдает от приступов сильной жары, но ни один из них не был зафиксирован так рано в летний сезон.

На этой неделе Акрополь в Афинах и некоторые другие туристические объекты были вынуждены закрыться после сообщений о том, что люди падали в обморок, ожидая своей очереди при знойной температуре.