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Индия: 116 погибших в результате давки на встрече с гуру

Родственники и волонтёры несут тела в больницу Сикандрарао в округе Хатрас, Индия, 2 июля 2024 г..
Родственники и волонтёры несут тела в больницу Сикандрарао в округе Хатрас, Индия, 2 июля 2024 г.. Авторское право Manoj Aligadi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Manoj Aligadi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В результате давки на религиозном собрании в Индии погибли 116 человек, в основном женщины и дети. Организаторы получили разрешение принять около 5000 человек, но послушать гуру пришли более 15 000.

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В результате давки на религиозном собрании в Индии погибли 116 человек, в основном женщины и дети.

По сообщениям очевидцев, тысячи собравшихся на встречу с индуистским гуру, известным как Бхоле Баба, внезапно поспешили покинуть импровизированную палатку, что и вызвало столпотворение.

Местные СМИ со ссылкой на представителей властей сообщают, что причиной давки могли стать жара и удушье в палатке. На видеозаписи видно, что конструкция обрушилась.

По словам главы полиции северного индийского штата Уттар-Прадеш, более 80 человек получили ранения и были доставлены в больницы.

Давка со смертельным исходом - событие нередкое во время индийских религиозных фестивалей. По данным полиции, на мероприятии в округе Хатрас, расположенном в 350 километрах к юго-западу от столицы штата Лакхнау, было многолюдно. По первоначальным сообщениям, организаторы получили разрешение принять около 5000 человек, но послушать гуру пришли более 15 000.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и сказал, что федеральное правительство работает с властями штата, чтобы обеспечить получение помощи пострадавшим. Главный министр штата Уттар-Прадеш заявил, что власти проводят расследование.

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