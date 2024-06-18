В Малави похоронили погибшего вице-президента

By Euronews

Во время церемонии прощания жертвами наезда автомобиля стали четыре человека.

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Вице-президент Малави Саулос Чилима похоронен в своей родной деревне на юге столицы Лилонгве. Государственная церемония прощания состоялась на стадионе национальном стадионе "Бингу Бингу".

Чилима и еще девять человек погибли в авиакатастрофе на прошлой неделе в северном регионе Малави Мзимба.

Президент страны Лазарус Чаквера пообещал, что будет проведено независимое расследование обстоятельств и причин крушения. По его словам, Силы обороны Малави сами по себе не могут провести расследование, которому можно было бы доверять, но не уточнил почему.

Сотни солдат, полицейских и лесников вели поиски более суток, прежде чем обломки самолета были обнаружены на лесной плантации к югу от Мзузу.

Самолет совершал короткий рейс из Лилонгве в северный город Мзузу, когда пропал в прошлый понедельник утром. Ранее Чаквера сообщил, что авиадиспетчеры приказали самолету не приземляться в Мзузу из-за плохой погоды и плохой видимости и вернуться в Лилонгве. После этого авиадиспетчеры потеряли связь с самолетом.

В результате еще одного трагического происшествия четыре человека погибли на похоронах в воскресенье, когда в людей, стоявших на улице, врезался автомобиль.