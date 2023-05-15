Болезнь или "работа с документами": куда пропал Лукашенко?

Euronews

В последний раз президент появился на публике 9 мая: на военном параде в Москве и на мероприятии в Минске. Накануне он пропустил торжества по случаю Дня флага, герба и гимна. Что случилось с бессменным белорусским лидером?

Александр Лукашенко не появлялся на публике с 9 мая. Накануне президент Беларуси не присутствовал на церемонии празднования Дня флага, герба и гимна страны, его обращение зачитывал премьер-министр Роман Головченко. При этом, как пишет "Наша Ніва" со ссылкой на телеграм-канал "МотолькоПомоги", накануне мероприятия кортеж Лукашенко два часа находился в Республиканском клиническом медицинском центре УДП РБ под Минском.

В последний раз Лукашенко присутствовал на военном параде в Москве по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны 9 мая, затем он принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню. При этом белорусский президент не смог самостоятельного дойти от Красной площади до Александровского сада вместе с Владимиром Путиным и лидерами стран СНГ, по данным "Нашей Нівы", его довезли на электромобиле.

На неформальном завтраке в Кремле белорусский лидер и вовсе отсутствовал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это тем, что Лукашенко уехал на праздничные мероприятия в Беларусь. Позже в тот же день президент действительно появился в Минске, где возложил венок к монументу на площади Победы. При этом он не стал выступать с речью, за него это сделал министр обороны страны Виктор Хренин.

Что случилось?

Все эти события и отсутствие официальных комментариев со стороны белорусских властей породило в СМИ слухи о неважном самочувствии 68-летнего бессменного лидера Беларуси.

Глава НАУ и представитель Объединенного переходного кабинета Павел Латушко, ссылаясь на свои источники, заявил, что у Лукашенко может быть инфекционно-аллергический миокардит. Симптомы заболевания включают одышку, недомогание, сердцебиение, боли в сердце, умеренные боли в суставах.

При этом оппозиционер посчитал нелогичной появившуюся версию об отправлении президента в Москве.

Первый замглавы комитета российской Госдумы по делам СНГ Константин Затулинподтвердил, что белорусский президент действительно болен, но не уточнил чем именно, лишь отметив, что "это не ковид" и "т__ам ничего такого сверхъестественного нет".

При этом еще 13 мая в пресс-службе президента на вопрос журналистки издания "Зеркало" о здоровье Лукашенко ответили: "Да все в порядке, все хорошо", добавив, что "у__него довольно плотное расписание, в том числе и работа с документами".

Как отреагировала оппозиция?

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская накануне приняла участие церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене, где у нее прошел ряд кулуарных встреч. Вечером она встретилась с бывшим президентом Литвы Далей Грибаускайте. Как сообщает офис Тихановской, говорили они на тему Беларуси, исчезновения из публичного пространства и болезни Лукашенко, а также возможных сценариев развития событий.

Эксперты говорят, что это первое за 29 лет столь долгое отсутствие белорусского президента в информационном пространстве. Что касается подкрепленных медицинскими причинами "исчезновений" — их было несколько. В 2014 году Лукашенко сделали операцию на колене. В 2020 году сам президент сообщил, что бессимптомно переболел коронавирусом. В том же году СМИ сообщали об экстренной госпитализации Лукашенко после перенесенного гипертонического криза. Комментируя эту информацию его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила: "Не дождетесь".