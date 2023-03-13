Визит Лукашенко в Иран: "Санкции — это время возможностей"

Иран готов поделиться с Беларусью своим опытом противостояния санкциям. Об этом на встрече со своим белорусским коллегой заявил президент Ирана Ибрахим Раиси.

Александр Лукашенко прибыл в Тегеран с официальным визитом в воскресенье вечером.

Как сообщается, президенты подписали дорожную карту всестороннего сотрудничества между странами на ближайшие три года. Документ предусматриваем развитие взаимодействия Беларуси и Ирана в политической, экономической, дипломатической, научно-технической и других сферах. В целом достигнутые договоренности оцениваются в $100 млн.

По мнению Лукашенко, "санкции — это время возможностей". И для Минска и Тегерана "очень важно не потерять это время".

Для белорусского президента это уже третий визит в Иран. По его словам, каждый раз он наблюдает, с каким упорством народ Ирана "противостоит внешнему давлению, попыткам навязать чужую волю", несмотря ни на что развивает современные технологии и ядерную энергетику.

И Беларусь, и Иран поддерживают тесные связи с Россией на фоне продолжающейся войны в Украине.

В начале марта Лукашенко посетил с официальным визитом Пекин, где лидерами КНР и Беларуси было подписано совместное заявление о дальнейшем развитии всестороннего стратегического партнерства между двумя странами в новую эпоху. Также был подписан большой пакет документов о сотрудничестве в сферах экономики и торговли, промышленности, сельского хозяйства, таможенного регулирования, науки и технологий, здравоохранения, туризма и спорта, и межрегиональных связей (всего более 30 межправительственных, межведомственных и межрегиональных соглашений и коммерческих контрактов).