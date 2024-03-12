В белорусском СИЗО умер гражданин Литвы

By Euronews

МИД Литвы вручил ноту протеста белорусскому послу в связи со смертью литовского гражданина в тюрьме в Беларуси.

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Гражданин Литвы, задержанный в конце декабря на границе с Беларусью, умер в белорусской тюрьме. Литовские власти узнали о смерти только сейчас - неоднократные попытки связаться с ним оказались безуспешными.

Аста Андрияускене, посол по особым поручениям Литвы в Беларуси:

"Было много просьб, было написано много писем, было много призывов к встрече. Нам её не дали, поэтому мы написали ещё одну ноту. В ответ на эту записку мы получили звонок из белорусских учреждений, что организовать встречу не представляется возможным, так как гражданин Литвы умер".

Удивлённые и возмущённые смертью литовского гражданина литовские власти требуют объяснений от своих белорусских коллег.

Имя умершего не называется. В ряде СМИ указывается, что речь идёт о мужчине 1953 года рождения. Он, предположительно, был задержан на КПП "Бенякони" 31 декабря 2023 года обвинению в контрабанде боеприпасов.

Вильнюс обвинил Минск "в грубом нарушении Венской конвенции о консульских отношениях" в связи с тем, что белорусские власти не предоставляли литовской стороне в должном объёме сведения об обстоятельствах ареста, ни об условиях содержания литовца, ни о его кончине. Белорусского посла вызвали в министерство иностранных дел Литвы для вручения соответствующей ноты протеста.

Аста Андрияускене, посол по особым поручениям Литвы в Беларуси:

"Сегодня мы получили ноту от Министерства иностранных дел Беларуси, подтверждающую факт и дату смерти литовского гражданина, но никакой другой информации мы не получили. Поэтому мы вновь попросили предоставить полную информацию об обстоятельствах этого события, причине смерти, почему это произошло, была ли оказана медицинская помощь и почему консулу не разрешили встретиться с гражданином Литвы".

Говоря об участившихся случаях "незаконных задержаний и сфабрикованных дел",МИД Литвы отмечает, что в последнее время враждебные действия белорусских ведомств против литовских граждан стали намного активнее. Поэтому им рекомендуют отказаться от поездок в Беларусь.