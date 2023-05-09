"Против России снова развязана война", - заявил Путин на Красной площади и призвал "к победе"

Euronews

Президент РФ Владимир Путин принимает парад в честь Дня Победы. Он заявил, что страна отстаивает в Украине "свой суверенитет".

"От участников СВО зависит будущее российской государственности", - заявил президент России, принимая военный парад на Красной площади в 78-ю годовщину победы над фашистской Германией. Он обвинил "западные элиты" в том, что "они забыли, к чему привели притязания на мировое господство" и осудил снос мемориалов советским воинам в ряде стран.

Глава государства на параде Победы объявил минуту молчания в память о павших в годы Великой Отечественной войны. Он отметил в своем обращении, что все народы Советского Союза внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне, и Россия всегда будет помнить об этом.