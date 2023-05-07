Искусственный интеллект изменит ведение войны

Бланка Кастро

Неизученные сценарии применения искусственного интеллекта на войне вызывают серьезную озабоченность международного сообщества.

Украина запускает Brave 1, амбициозную инициативу по разработке военных технологий с помощью экспертов со всего мира. От систем обороны и кибербезопасности до создания нетрадиционных вооружений - таких, как автоматизированное или автономное оружие, которое благодаря искусственному интеллекту могло бы действовать самостоятельно и навсегда изменить военные действия. Но будущее применение такого оружия вызывает споры.

Вопрос, вокруг которого ведутся самые жаркие дискуссии, заключается в том, какова будет роль людей.

Цезарь Пинадо, эксперт Центра по вопросам разведки, безопасности и обороны CISDE (Испания):

"Постоянно та или другая миссия прерываются из-за этических, юридических, технических проблем или просто из-за эволюции самого боя".

С человеком-оператором теоретически всегда существует вероятность того, что человек может проявить сострадание, сочувствие и вынести суждение, а система, которая обучена на данных и предварительно запрограммирована на что-то, этого не сделает. Анна Надибаидзе Научный сотрудник Центра военных исследований Университета Южной Дании.

Анна Набидиадзе, научный сотрудник Центра военных исследований Университета Южной Дании:

"Это также связано с потерей моральных приниципов, потому что с человеком-оператором теоретически всегда существует вероятность того, что человек может проявить сострадание, сочувствие и вынести суждение, а система, которая обучена на данных и предварительно запрограммирована на что-то, этого не сделает".

Операции с роем дронов, собак-роботов или роботов-гуманоидов в не столь отдаленном будущем могли бы участвовать в вооруженных конфликтах и помочь избежать большого числа жертв. Но существует ряд рисков, когда при использовании искусственного интеллекта алгоритмы могут иметь погрешности в своих моделях данных - такие, как ошибки биометрической идентификации лица или отсутствие глубокой оценки их окружения.

Цезарь Пинадо, эксперт Центра по вопросам разведки, безопасности и обороны CISDE (Испания):

"Но что произойдет, если эта бронемашина на данный момент будет захвачена другими силами?Что, если эта модель танка также используется союзными войсками или если они на мгновение окажется рядом с союзными войсками или против таких зданий, как, например, храм или школа?"

Анна Набидиадзе, научный сотрудник Центра военных исследований Университета Южной Дании.

"Эта идея о том, что так называемые роботы-убийцы, знаете ли, как бы обретают собственное сознание и появляются на поле боя - это футуристическая вещь, и она как бы из научной фантастики и фильмов. На самом деле эта не та тема, о которой следует спорить".

Неизученные сценарии использования искусственного интеллекта в военных действиях вызывают серьезную озабоченность международного сообщества. На гражданском уровне эксперты по ИИ призвали к шестимесячной приостановке разработки этих технологий для изучения их возможных последствий. Надибаидзе призывает страны ускорить его регулирование:

"Правительства стран во всем мире очень заинтересованы в инвестировании в такие проекты, явно заинтересованы и продолжают вкладывать большие деньги в эти технологии. Существует настоятельная необходимость решить эту проблему с помощью юридически обязывающих правил, потому что в настоящее время действующие международные правила и международное гуманитарное право недостаточны для решения этих проблем".