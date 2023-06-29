Глава Microsoft не видит в ИИ угрозы человечеству

В учреждениях Евросоюза идёт согласование первого в истории закона о регулировании искусственного интеллекта

Искусственный интеллект не представляет угрозы существованию человечества, - так считает президент компании Microsoft Брэд Смит. В интервью Euronews глава американского технологического гиганта сказал, что, несмотря это отсутствие этого экзистенциального риска, люди должны установить меры предосторожности в отношении ИИ и позитивно влиять на него.

"Нам нужны "тормоза безопасности", которые гарантируют, что искусственный интеллект останется под контролем человека. Мы можем это сделать. Сейчас подходящее время, чтобы собраться вместе с европейцами и решить, как это сделать. Мы должны действовать на нескольких уровнях, чтобы всегда держать эту технологию под контролем. Я думаю, если мы сделаем это хорошо, то мы поймем, что она не представляет экзистенциального риска".

В главных учреждениях ЕС идёт согласование текста с набором правил, который призван стать первым в истории законом, регулирующим искусственный интеллект. По словам Брэда Смита, содержание этого документа произвело большое впечатление на специалистов его компании. Президент Microsoft призывает к объединению усилий разработчиков программного обеспечения и властей по обе стороны Атлантического океана для более эффективного управления нейронными сетями:

"Реалистично и, на самом деле, необходимо добиваться широкого уровня международной координации по регулированию искусственного интеллекта. Я часто думаю об ИИ и сравниваю его с коммерческим авиалайнером. Мы можем сесть в него, перелететь через границы и сойти с него. Но самолеты одинаковые, они не могут меняться в воздухе или вести себя по-разному. Мировые правительства уже давно, в 1944 году, объединились, чтобы создать международную организацию для регулирования воздушного транспорта, в частности, стандартов безопасности для самолетов. ИИ требует того же. Нам нужно, чтобы правительства объединили для этого усилия".

Брюссель хочет, чтобы предложенный им закон об искусственном интеллекте был одобрен и применён к концу года. Тогда Евросоюз станет мировым лидером в управлении ИИ.