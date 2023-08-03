Лауреат Нобелевской премии по экономике: "Нерегулируемый ИИ усугубит неравенство в мире"

Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц считает, что в развитии искусственного интеллекта больше всего заинтересованы крупные работодатели, а работники рискуют лишиться прав.

Какие профессии полностью уничтожит генеративный искусственный интеллект? Что будет представлять из себя рынок труда будущего?

Представители многих профессий опасаются, что прорывная технология заменит их, поскольку те аспекты их деятельности, которые больше всего ценят работодатели и за которые больше платят, не смогут избежать автоматизации компьютерными системами.

Недавний отчёт Goldman Sachs показал, что в США и Европе под угрозой автоматизации более 300 млн рабочих мест с полной занятостью.

По оценкам создателей популярного чат-бота ChatGPT, компании OpenAI, 80% экономически активного населения ощутят на себе воздействие ИИ.

Разрушение рынка труда может ещё больше сконцентрировать власть и ресурсы в руках компаний и лишить работников большинства завоёванных прав. Такое мнение высказал Джозеф Стиглиц, лауреат Нобелевской премии по экономике 2001 года, профессор Колумбийского университета и главный экономист Института Рузвельта, аналитического центра, расположенного в Нью-Йорке.

Беспрепятственный капитализм, беспрепятственные инновации не ведут ко всеобщему благосостоянию. Джозеф Стиглиц экономист

В недавнем интервью американскому журналу Scientific American экономист-кейнсианец поделился своим видением того, как искусственный интеллект повлияет на экономику и рассказал, что нужно сделать, чтобы не допустить увеличения социального разрыва в мире.

ИИ уже поглощает рабочие места

Американский экономист считает, что разрушение рынка труда генеративным ИИ уже началось, и, по его мнению, эта тенденция, скорее всего, продолжится. В частности, ИИ уже берёт себя рутинные задачи в таких профессиях, как копирайтинг и редактирование, поскольку они подчиняются определённым правилам и шаблонам.

"Там, где есть набор правил, ИИ может их прочитать и понять, соблюдаются ли они", – сказал он, добавив, что люди всё же могут попытаться использовать это для повышения производительности.

Отвечая на вопрос о возможности создания искусственным интеллектом новых рабочих мест для компенсации тех, которые он ликвидирует, Стиглиц не скрывает свой скептицизм.

"Новые рабочие места появятся, но их будет меньше, чем тех, которые были уничтожены", – уверен он. При этом управление ИИ может потребовать иного набора навыков, что может повысить престижность лингвистических и гуманитарных специальностей.

Как смягчить последствия?

Стиглиц считает, что ИИ может усугубить экономическое неравенство. По его убеждению, снижение спроса на стандартные должности, на которые обычно заступали "белые воротнички", будет обладать "сильным макроэкономическим эффектом" на уровень неравенства.

Нобелевский лауреат предлагает два решения этой проблемы: во-первых, стимулировать совокупный спрос в экономике, чтобы удержать экономику на уровне, близком к ситуации полной занятости, а во-вторых, усилить социальную защиту трудящихся. Масштабные программы по переквалификации и сокращение рабочей недели также помогут приспособиться к росту производительности за счёт инноваций.

"Мы должны признать, что создали систему, в которой работники не имеют пространства для манёвра в отношениях с работодателями. В таком мире ИИ может стать союзником начальства и ещё больше ослабить персонал, а это также усугубит неравенство", – сказал он в интервью Scientific American.

По словам Стиглица, хотя ИИ обладает потенциалом для повышения производительности и снижения неравенства при правильной политике, нынешняя политическая ситуация не способствует достижению этого результата.

"Вопрос в том, будем ли мы двигаться в правильном направлении и менятьполитику? Мне это представляется крайне проблематичным", – подытожил эксперт.