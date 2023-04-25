Литва узаконила практику высылки пограничниками нелегальных мигрантов

Euronews

Парламент Литвы во вторник принял спорный закон, который позволяет пограничникам вывозить за пределы страны нелегальных мигрантов, задержанных менее чем в пяти километрах от границы.

Закон был принят, несмотря на протесты правозащитников: по их мнению, он нарушает права просителей убежища, которым грозит опасность в родной стране, и заставляет беженцев обращаться к контрабандистам.

"Это незаконно, это противоречит международному праву. Нельзя отправлять людей к себе в страну, не изучив их индивидуальные заявления, не оценив их ситуацию, не допустив их до процедуры прошения убежища. Это попытка закрепить в законе то, что является незаконным", — заявил директор Amnesty International по Европе Нильс Муйжниекс.

Литва, Латвия и Польша с 2021 года жалуются на увеличившийся поток мигрантов, в основном из Ирака и Афганистана, которые пытаются пересечь границу ЕС со стороны Беларуси.

Страны Балтии называют происходящее гибридной войной, которую ведет президент Беларуси Александр Лукашенко. "У нас нет альтернативы, мы должны защитить себя", -- заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Литва также построила на границе четырехметровый забор длиной около 550 км и выслала за пределы страны более 20 тысяч беженцев.