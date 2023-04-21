Судан: Ид аль-Фитр под бомбами, США размещают войска в Восточной Африке

Боевые действия в Судане продолжаются уже седьмой день, основные столкновения между армией генерала аль-Бурхана и военизированным формированием генерала Дагало разворачиваются в Хартуме и западном регионе Дарфур.

ООН насчитывает более 330 погибших и порядка 3200 раненых, от 10 до 20 тысяч человек были вынуждены спасаться в соседнем Чаде.

По словам представители Красного Креста, жители столицы не могут покинуть свои дома, у многих заканчивается еда. В больницах нет ни электричества, ни воды.

Накануне Пентагон объявил о том, что направит солдат в Восточную Африку в рамках подготовки в возможной эвакуации американских дипломатов из Судана. По информации издания The Politico, военнослужащие США отправятся в Джибути.

Лидер страны Абдель Фаттах аль-Бурхан впервые с начала острой фазы конфликта выступил в телеобращением по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр, не упомянув при этом о каких-либо перспективах прекращения огня. В своей речи лишь пообещал "победу" регулярной армии и "безопасный переход к гражданскому правлению".

К немедленному перемирию в честь окончания священного для верующих месяца Рамадан призвал генсек ООН Антониу Гутерриш.