Судан: стороны не соблюдают режим прекращения огня, тысячи людей бегут из страны

Euronews

Боевые действия в Судане продолжаются на фоне провала второй подряд попытки ввести режим прекращения огня между армией страны и военизированной группировкой "Силы быстрого реагирования".

Несмотря на это тысячи жителей страны бежали в соседний Чад, в том числе военные.

320 военных уже находятся на нашей территории. Несомненно, есть и гражданские лица, поэтому мы находимся в процессе их приема и делаем все необходимое, чтобы обеспечить им надлежащее размещение Бишара Исса Джадалла начальник военного штаба президента Чада

По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате ожесточенных столкновений уже погибли около 300 человек и более 3000 получили ранения.

Но жертв может быть значительно больше — многие тела так и лежат на улицах.

По сообщениям, Нидерланды, Германия и Япония планируют эвакуацию своих граждан. Но пока проводить ее небезопасно.

В четверг представители ООН, Африканского союза, Лиги арабских государств и других организаций обсудят ситуацию в Судане.