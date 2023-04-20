Судан: стороны не соблюдают режим прекращения огня, тысячи людей бегут из страны

Боевые действия в Судане продолжаются на фоне провала второй подряд попытки ввести режим прекращения огня между армией страны и военизированной группировкой "Силы быстрого реагирования".
Несмотря на это тысячи жителей страны бежали в соседний Чад, в том числе военные.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате ожесточенных столкновений уже погибли около 300 человек и более 3000 получили ранения.
Но жертв может быть значительно больше — многие тела так и лежат на улицах.
По сообщениям, Нидерланды, Германия и Япония планируют эвакуацию своих граждан. Но пока проводить ее небезопасно.
В четверг представители ООН, Африканского союза, Лиги арабских государств и других организаций обсудят ситуацию в Судане.