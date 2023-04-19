Хаос на фоне борьбы за власть Судане

Тысячи людей бегут из Хартума. Судан погрузился в хаос на фоне борьбы за власть между армией и силами быстрого реагирования. В столице и других городах страны не прекращаются вооруженные столкновения и авиаудары несмотря на объявленный накануне режим прекращения огня. За последние пять дней около 300 человек погибли, около трех тысяч пострадали, но по оценкам ООН число погибших может быть гораздо больше, так как на улицах остаются тела жертв.

Пулевое ранение получил глава гуманитарной миссии ЕС в Судане бельгиец Вим Франсен.

Миллионы жители Судана прячутся по домам.

Официальный представитель армии Судана Набил Абдуллах Али Мусса заявил:

"Столкновения продолжаются, несмотря на 24-часовое гуманитарное перемирие, принятое вооруженными силами, но оно не было соблюдено повстанческими группировками, которые напали на граждан и подожгли рынок Бахри в Хартуме. Ополченцы напали на граждан и подожгли рынок Бахри в Хартуме. Хартум. В Мерове после ухода из аэропорта они вошли в город и терроризировали жителей. Эти обстоятельства не позволяют нам успешно соблюдать перемирие. Мы будем продолжать выполнять свои обязанности, обеспечивая безопасность столицы».

В столице и других районах, затронутых столкновениями, не работают десятки больниц. По меньше мере девять госпиталей подверглись авиаударам, 16 были эвакуированы. В общей сложности не работают около 40 медучреждения, оставшиеся не справляются с наплывом раненых.

"Не хватает персонала, лекарств и кислорода. В больнице многого не хватает, врачи уехали , никого не осталось", — говорит директор больницы Мохамед аль-Мостафа

Япония стала первой страной, подтвердившей, что направит военных для эвакуации своих граждан из Судана.

"Правительство продолжит делать все возможное для обеспечения безопасности граждан Японии, при тесном сотрудничестве с G7 и другими крупными странами, включая обеспечение безопасности и эвакуацию граждан Японии" — заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно

В среду силы быстрого реагирования вновь предложили прекратить огонь на сутки: с утра военные самолеты наносят удары по их позициям, авиация есть только у суданской армии.