Судан: эвакуация иностранцев под обстрелами

Из Судана эвакуируют сотрудников зарубежных дипмиссий и граждан иностранных государств. О проведении соответствующих операций сообщили власти Германии, Франции, Великобритании, Нидерландов США и других стран. Иностранцев вывозят из столицы Судана на фоне всё более ожесточённых боёв. Сообщается об обстреле французского конвоя, – ранен один гражданин Пятой республики. Воюющие стороны обвиняют в произошедшем друг друга.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об успешном завершении эвакуации британских дипломатов. О вывозе американского персонала из Хартума сообщил президент Джо Байден. Военными вертолётами на базу США доставили около ста человек.

В этих условиях не утихают призывы к прекращению огня – стабильного перемирия не удалось добиться даже на время Ураза-Байрама.

Я вновь призываю к скорейшему прекращению этого насилия и к возвращению на путь диалога. Я прошу всех молиться за наших суданских братьев и сестёр. Франциск папа римский

Бои в Судане продолжаются уже больше недели. Это в вооружённый конфликт переросло противостояние генералов армии и «Сил быстрого реагирования», – группировки, которая сопротивляется попыткам подчинить её национальному командованию.