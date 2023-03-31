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Испания

Ни протестов, ни столкновений: испанский парламент одобрил пенсионную реформу

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 Euronews
Испанский парламент одобрил пенсионную реформу социалистов, 30 марта 2023 г.
Испанский парламент одобрил пенсионную реформу социалистов, 30 марта 2023 г.   -  Авторское право  Bernat Armangue/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Никаких демонстраций и столкновений с полицией: испанский парламент одобрил в четверг пенсионную реформу правительства социалистов. Она предусматривает увеличение взносов граждан с высоким доходом при сохранении пенсионного возраста на уровне 67 лет.

Подписанный в середине марта премьер-министром Педро Санчесом декрет получил "зелёный свет" большинства депутатов: 179 голосов "за", 104 "против" и 61 воздержавшийся. Реформа прошла, в частности, благодаря поддержке леворадикальных союзников социалистов из Podemos, а также баскской и каталонской партий независимости.

Предназначенная для восстановления баланса испанской пенсионной системы, которой угрожает старение населения, реформа предусматривает увеличение базы взносов, то есть части зарплаты, с которой работники отчисляют в пенсионные фонды, с целью увеличить взносы испанцев с самым высоким доходом.

Текст не затрагивает законный пенсионный возраст, который должен постепенно увеличиваться до 67 лет в 2027 году в соответствии с реформой, одобренной в 2011 году предыдущим социалистическим правительством. Некоторые по-прежнему смогут выходить на пенсию в 65 лет, если их трудовой стаж составляет не менее 38 лет и шести месяцев.

Реформа, получившая одобрение Еврокомиссии, была одним из главных условий, выдвинутых Брюсселем в обмен на выделение средств из мега-плана восстановления Европы. Испания - один из его главных бенефициаров, она получила 140 миллиардов евро.

Два основных профсоюза, UGT и Рабочие комиссии (CCOO), назвали реформу "историческим соглашением". При этом работодатели подвергли его критике, поскольку считают, что он "увеличит стоимость рабочей силы" и "поставит под угрозу создание рабочих мест".