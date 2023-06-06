Франция. Протесты теряют поддержку

Профсоюзы: акции протеста против пенсонной реформы могут сойти на нет

Анелиз Боржес, корреспондент Euronews:

- "Игра почти закончена". Такое неожиданное заявление сделал один из главных профсоюзных лидеров Франции. Хотя гнев и недовольство среди французской общественности, скорее всего, будут продолжаться, протесты, подобные тем, которые мы наблюдаем по всей стране, наверняка сойдут на нет.

Прошло пять месяцев с тех пор, как по стране прокатилась волна социальных волнений, вызванных решением французского правительства реформировать пенсионную систему и повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет.

Сам Эммануэль Макрон несколько раз заявлял, что это необходимо для будущего страны... Настолько, что его администрация обошла Конгресс и провела законопроект в жизнь без голосования. Это еще больше разозлило протестующих и вызвало опасения возвращения насилия, которое мы наблюдали в стране в 2018 году во время движения "желтых жилетов".

Эти опасения не оправдались. Во вторник Эммануэль Макрон и его окружение, безусловно, вздохнули с облегчением из-за перспективы нескольких спокойных недель и, возможно, даже месяцев. Но для людей на улицах Парижа и других крупных французских городов все по-прежнему очень серьезно. Они говорят: это не игра. На карту поставлено их будущее и будущее их страны.