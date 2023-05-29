Правоцентристы победили на местных выборах в Испании

Euronews

Результаты голосования явно огорчили нынешнее левое правительство во главе с Педро Санчесом и могут дорого обойтись ему на предстоящих в декабре всеобщих выборах.

На прошедших в воскресенье муниципальных и региональных выборах в Испании победила Народная партия Альберто Нуньеса Фейхоо.

Правоцентристы выиграли в семи из десяти крупнейших городов Испании, в том числе в Мадриде, и отобрали у левых сил Севилью и Валенсию.

И это опасный сигнал для левого правительства во главе с Педро Санчесом перед предстоящими в декабре всеобщими выборами.

Если центристская партия "Граждане" практически исчезла с политической карты, то крайне правая VOX сумела утроить количество своих мандатов и может сыграть важную роль в формировании коалиций в региональных правительствах Арагона, Балеарских островов и Валенсии.

Разочарованием эти выборы стали и для Ады Колау, бессменный на протяжении 8 лет мэр Барселоны теряет свой мандат.

Ее партия заняла третье место, пропустив вперед независимую коалицию "Вместе за Каталонию" во главе с Жавьером Триасом, и социалистов Жауме Коллбони.

Из-за переплетения альянсов, которые могут быть сформированы, пока не ясно, кто именно возглавит муниципалитет.