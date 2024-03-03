13-я пенсия и не в 65, а в 66 лет: швейцарцы голосуют на референдуме по пенсионной реформе

By Euronews

Граждане Швейцарии, большие любители референдумов, голосуют по двум важным вопросам предлагаемой пенсионной реформы

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В воскресенье граждане Швейцарии голосуют на референдуме по двум вопросам, касающимся пенсионной реформы. Как и во всей Европе, подобные темы привлекают большое внимание. Почтовое голосование в предыдущие дни собрали почти рекордное количество участников, по крайней мере, "определенно больше, чем обычно", в Цюрихе.

"Это определенно больше, чем обычные голосования, хотя процент избирателей в Цюрихе всегда высок, - говорит Клаудия Куче-Курти из городского совета. - В этот раз мы уже преодолели отметку в 50 % только за счет почтового голосования, это почти рекорд".

Судьба одного вопроса практически ясна. Опросы показывают, что более 60% участников голосования отвергнут инициативу о постепенном повышении пенсионного возраста с 65 до 66 лет, а в будущем - о "гибкой" привязке возраста выхода на пенсию к продолжительности жизни. Швейцарцы отмечают, что пожилые люди и так имеют проблемы с поиском работы, а повышение возраста только усугубит социальную несправедливость. Граждане Швейцарии регулярно отклоняют все инициативы по увеличению пенсионного возраста - порог в 65 лет остается неизменным с момента введения государственных пенсий в 1948 году.

Второй вопрос более интересен, и опросы не могли предсказать его исход. Инициатива заключается в том, чтобы ввести 13-ю годовую пенсионную выплату - как 13-ю зарплату.

Звучит неплохо, но это, очевидно, приведет к увеличению социальных отчислений в трудоспособном возрасте и даже может увеличить НДС, что, безусловно, ударит по доходам среднего класса. Кроме того, 13-я выплата будет рассчитываться на основе только одной из трех частей, составляющих швейцарскую пенсионную систему. И эта часть является самой базовой, обеспечивающей лишь прожиточный минимум. Так что вопрос, по сути, заключается в том, стоит ли эта минимальная добавка еще одного вычета из зарплаты.