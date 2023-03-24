Альпийские деревни терроризируют волки

Альпийские деревни терроризируют волкиКомментарии
Волки держат в страхе жителей приграничных районов Австрии и Словении. В прошлом году в регионе Каринтия от зубов этого хищника погибло в четыре раза больше сельскохозяйственных животных, чем в предыдущем. Словенский фермер Матия Юван получил лишь небольшую часть назначенной правительством компенсации (за 4 из 17 овец), поскольку идентификационные бирки его овец были утеряны во время убийства.
Отсутствие доказательств убийства волками означает отсутствие выплат, подтверждает правительство Словении. И это несмотря на то, что число пропавших, но не признанных жертвами волков животных в муниципалитете, где живет Матия, недавно утроилось.
При помощи туш уже убитых животных охотники пытаются поймать волков в ловушку. Потому что в Словении и в соседней Австрии частичный отстрел волков разрешен.
Целью охотников становятся в основном гибриды собак и волков, поскольку они менее пугливы и заходят в деревни даже днем.
Однако, по мнению Всемирного фонда дикой природы, волк защищает леса от уничтожения оленями. Лесная промышленность сэкономит сотни миллионов евро на ущербе, если будет терпимо относиться к этому хищнику.
Тем временем Матия подумывает о том, чтобы отказаться от оставшихся овец. Его страсть к тяжелой работе в альпийской местности угасает перед лицом нападений волков.