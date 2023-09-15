Месть волкам за бабушку и пони?

Планы Еврокомиссии по пересмотру природоохранного статуса волка вызвали разногласия в Европарламенте

На дебатах, организованных Европейской народной партией, правые депутаты заявили, что пересмотр необходим для защиты средств к существованию фермеров в высокогорных регионах, чей скот уничтожается волчьими стаями.

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"Сегодня в Европейском Союзе насчитывается около 20 тыс волков, и их популяция растет, - заявил Герберт Дорфманн из Комитета по сельскому хозяйству. - Нападения хищников на овец и крупный рогатый скот стали почти повседневным явлением. Мы должны признать наличие конфликта между волками и местными фермерами".

"Мы всегда говорим о сосуществовании человека с волком. Но если два вида живут на одной территории, где дикие звери неприкосаемы, а люди вынуждены страдать, то это не сосуществование, а подчинение", - сказал Алессандро Панца из фракции "Идентичность и демократия".

Однако другие евродепутаты обвинили Урсулу фон дер Ляйен в том, что она мстит волками по личным причинам и без научного обоснования. В сентябре прошлого года принадлежащая главе Еврокомиссии 30-летняя пони Долли была убита волком-самцом на северо-востоке Германии.

"Это попытка злоупотребления властью со стороны председателя фон дер Ляйен", - заявила Аня Хазекамп из группы "Левые".

Томас Вайтц из партии "зеленых" добавил: "Это ложная дискуссия, и мы сеем панику. Волки не едят бабушек и Красных шапочек, и мы должны найти правильное решение этой проблемы".

На прошлой неделе фон дер Ляйен объявила о том, что ее ведомство начнет пересмотр статуса охраны этого вида животных, назвав волка "реальной угрозой" для домашнего скота и безопасности людей.

Она также призвала местные и национальные власти воспользоваться отступлениями от законов ЕС, позволяющими фермерам принимать целенаправленные меры по защите урожая и средств к существованию, например, использовать "гуманные" ловушки для волков.

Неправительственные организации, включая Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Европейское экологическое бюро (ЕЭБ), выразили обеспокоенность "недостоверной информацией" Еврокомиссии об опасности волка, уверяя, что его возвращение в Европу - это победа для биоразнообразия.

"Научные данные свидетельствуют о том, что волки не относятся к человеку как к добыче, а встречи со смертельным исходом носят исключительный характер, - говорится в открытом письме защитников природы Урсуле фон дер Ляйен. - Ущерб, наносимый домашнему скоту, часто связан с отсутствием надлежащего надзора и физической защиты".

Резолюция Европейского парламента, принятая в ноябре прошлого года, призвала Еврокомиссию поддержать сельскохозяйственный сектор, обеспечив ему большую гибкость при защите скота от нападений.

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