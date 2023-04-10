Сход лавины во французских Альпах: число погибших увеличилось до пяти

Число жертв схода лавины в массиве Монблан увеличилось до пяти. Тело ещё одного погибшего было извлечено экстренными службами в воскресенье вечером, об этом сообщили в мэрии курорта Ле-Контамин-Монжуа.

Ранее были обнаружены останки двух горных гидов и двух туристов. По информации префектуры департамента Верхняя Савойя, восемь человек, оказавшихся в зоне бедствия, не пострадали, ещё одному потребовалась медицинская помощь.

Видео со сходом лавины было показано в твиттер-аккаунте коммуны Ле-Контамин-Монжуа.

В воскресенье около полудня снежный поток шириной в полкилометра обрушился с высоты 1600 метров неподалёку от лыжных трасс. Французские СМИ называют инцидент самым смертоносным в нынешнем сезоне.

Причины схода лавины расследуются, местные власти отмечают, что на пасхальные выходные пришлось резкое повышение температур.