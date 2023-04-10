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Франция

Сход лавины во французских Альпах: число погибших увеличилось до пяти

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Архив: учения взвода высокогорной жандармерии, департамент Верхние Альпы, 16 марта 2023 года.
Архив: учения взвода высокогорной жандармерии, департамент Верхние Альпы, 16 марта 2023 года.   -  Авторское право  NICOLAS TUCAT/AFP
 Alexander Kazakevich

Число жертв схода лавины в массиве Монблан увеличилось до пяти. Тело ещё одного погибшего было извлечено экстренными службами в воскресенье вечером, об этом сообщили в мэрии курорта Ле-Контамин-Монжуа. 

Ранее были обнаружены останки двух горных гидов и двух туристов. По информации префектуры департамента Верхняя Савойя, восемь человек, оказавшихся в зоне бедствия, не пострадали, ещё одному потребовалась медицинская помощь. 

Видео со сходом лавины было показано в твиттер-аккаунте коммуны Ле-Контамин-Монжуа. 

В воскресенье около полудня снежный поток шириной в полкилометра обрушился с высоты 1600 метров неподалёку от лыжных трасс. Французские СМИ называют инцидент самым смертоносным в нынешнем сезоне. 

Причины схода лавины расследуются, местные власти отмечают, что на пасхальные выходные пришлось резкое повышение температур.

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