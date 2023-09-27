В Бельгии могут возобновить охоту на волков

В Бельгии восстанавливается популяция волков. Если они станут угрожать домашним животным, то могут лишиться охранного статуса

РЕКЛАМА

В Бельгию возвращаются волки. Это может происходит благодаря присвоенному им статусу защищаемых животных и улучшению качества окружающей среды. Нескольких особей были засняты замаскированными камерами национального Иститута изучения природы и леса.

Но не все рады соседству с этими дикими хищниками. На молочной ферме в восточной части Бельгии содержатся 320 коров, а неподалеку, в горах Хай Фенс, обитают три стаи волков. Животновод Людвиг Хайнен обеспокоен:

«Если волки растерзают животное, это одно. Но когда они заставляют нервничать стада, свободно пасущиеся в поле, испуганных коров не так-то легко успокоить. У меня твердое мнение: если волк создаёт неприятности, то мы должны быть в состоянии его обезвредить, застрелить".

До сих пор этому хозяйству и людям ничего не угрожало. Но в этом году волки зарезали одного теленка и несколько овец, выйдя за роль санитаров леса. Лидер местной ассоциации фермеров Ингрид Мердес назвала этих зверей пришлыми в этой части Бельгии и выступила за возобновление европейских дебатов об охоте на диких хищников:

«Фермеры хотят, чтобы было столько волков, сколько способно жить на природе и прокормить себя там. Если они покидают свою среду обитания и переходят на сельскохозяйственные земли, чтобы нападать на животных, это значит, что их развелось слишком много. Вот почему мы хотим установить лимит».

Эксперт по дикой природе Йоахим Мергеай, следящий за жизнью волков в Бельгии, говорит, что эти животные наносят минимальный экономический ущерб, но люди не привыкли жить с ними рядом:

«Вопрос не в экономике. Вопрос в том, позволяет ли мне присутствие волков чувствовать себя успешным фермером, сельским тружеником».

Ученый считает, что контактов между скотом и волками можно избежать с помощью заборов. Но даже если Брюссель понизит охранный статус волков, это не будет означать разрешения на отстрел, и проблемы фермеров останутся.

"При снижении уровня защиты можно охотиться только в том случае, если волчьи стали находятся в здоровом состоянии и не требут мер по их спасению. Но до этого ещё не дошло. Изменение этого уровня защиты не означает, что можно охотиться. Популяция ещё должна увеличиться. А отстрел или отлов не урегулирует ни одного конфликта, из-за которого возникают эти вопросы. "

В Бельгии насчитали около двух десятков волков. Пока разгораются дебаты о их вреде и пользе, популяция сокращается из-за деятельности человека и транспорта. Один молодой самец прожил всего шесть месяцев, прежде чем его сбила машина. В этом году он стал уже пятым волком, убитым на бельгийских дорогах. В соседних странах им безопаснее.