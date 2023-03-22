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Франция
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Президент Макрон и профсоюзы готовятся к "чёрному четвергу" - ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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 Alexander Kazakevich
Блокада марсельского порта, 22 марта 2023 года.
Блокада марсельского порта, 22 марта 2023 года.   -  Авторское право  NICOLAS TUCAT/AFP

Французы продолжают протестовать против принятия пенсионной реформы. Возле Марселя демонстранты перекрыли автостраду А55. 

Как сообщает издание "Прованс", на въезде во второй город страны образовалась 8-километровая пробка. На месте находится полиция. Недовольные также жгут покрышки и палеты, блокируя доступ в марсельский порт.  

В пригороде Лиона из-за забастовки студентов закрыт один из корпусов университета. 40% сотрудников крупного нефтеперерабатывающего завода к югу от города приостановили работу. Префектура департамента Рона пока не констатирует проблем со снабжением заправок. 

Накануне в Париже в ходе выступлений, которые переросли в беспорядки на Площади Республики, были задержаны 46 человек. Сообщается об инцидентах на митингах в Гренобле, Ренне, Лилле и Нанте. 

Тем временем и Елисейский дворец, и профсоюзы готовятся к девятой по счёту общенациональной стачке, которая назначена на четверг. Власти страны ожидают, что в забастовке примут участие от 600 000 до 800 000 человек. Глава МИД Жеральд Дарманен заявил, что порядок на протестных акциях будут поддерживать 12 000 полицейских и жандармов. 

В среду Эммануэль Макрон после "силового" принятия непопулярного законопроекта разъяснит свою позицию гражданам: глава государства даст интервью телеканалам TF1 и France 2, в котором, как ожидается, представит своё видение выхода республики из политического кризиса. 

"У сборища манифестантов нет никакой легитимности перед лицом народа, который выражает свою волю через избранных представителей",  – с такими словами, по версии французских СМИ, президент обратился днём ранее к депутатам трёх фракций, составляющих большинство в Национальном собрании. 

Левая оппозиция раскритиковала высказывание лидера страны. "Мы не сборище дикарей, это социальное движение, которое нужно уважать", – заявила депутат от "зелёных" Сандрин Руссо.

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