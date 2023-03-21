Полиция оттесняет профсоюзных активистов, чтобы разблокировать кольцевую развязку в Бидаре, юго-запад Франции, вторник, 21 марта 2023 года.
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Новые акции протеста во Франции - но Макрон также не сдается

Противники пенсионной реформы во Франции с новыми силами - и, возможно, с еще большим раздражением вышли на акции протеста после того, как Парламент страны не сумел принять вотум недоверия правительству Элизабет Борн.

Противники пенсионной реформы во Франции с новыми силами - и, возможно, с еще большим раздражением вышли на акции протеста после того, как Парламент страны не сумел принять вотум недоверия правительству Элизабет Борн.

Вызвавшая массовое неприятие реформа, тем самым, считается автоматически принятой.

Но оппоненты президента Франции Эмманюэля Макрона не собираются сдаваться. Они, с одной стороны, намерены оспорить еру в Конституционном совете, а с другой - наращивать протестное движение, парализуя страну ивынуждая власти капитулировать.

Вместе с тем, президент Макрон, по словам участника собрания во вторник в Елисейском дворце, не намерен ни распускать Парламент, ни проводить перестановки в правительстве, ни выносить проект реформы на референдум - явно собираясь "пересидеть" протесты.

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