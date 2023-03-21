Протесты французских нефтяников: правительство вызывает на работу принудительно

Французское правительство намерено бороться с "топливными" забастовками, которые вспыхнули в нескольких регионах наряду с "мусорными" протестами в Париже и уличными выступлениями по всей стране.

Во вторник министерство энергетического перехода объявило о принудительном вызове на работу части сотрудников НПЗ в городе Фос-сюр-Мер на юге страны. Рабочие терминала, который обеспечивает горючим Прованс и соседние регионы, блокируют нефтехранилища в знак протеста против пенсионной реформы.

12% заправок во Франции уже испытывают нехватку бензина или дизельного топлива.

Среди других способов выразить гнев в связи с принятием непопулярной реформы и отказом исполнительной власти идти на компромиссы, – операция "бесплатная автострада". На востоке страны демонстранты вручную поднимали автоматические шлагбаумы на пунктах оплаты и пропускали машины на выезде с трассы Париж-Страсбург (A4).

В Монпелье недовольные реформой блокировали трамвайные пути, в Лионе 150 человек устроили акцию на одном из вокзалов.

По словам главы МВД Франции Жеральда Дарманена, с прошлого четверга во Франции прошли 1200 стихийных митингов. В столкновениях с протестующими пострадали около сотни силовиков.

Префект Парижа Лоран Нюнез отверг обвинения оппонентов в "чрезвычайном насилии" и "необоснованных задержаниях".

На следующий день после того, как депутаты с небольшим перевесом голосов отклонили вотум недоверия, Эммануэль Макрон провёл совещание с устоявшей перед гневом оппозиции Элизабет Борн, лидерами фракций парламентского большинства и ключевыми министров. По информации французских СМИ, глава государства не намерен распускать Национальное собрание или менять премьера.

Объединённые профсоюзы призывают сограждан присоединиться к девятой по счёту общенациональной забастовке, которая состоится в четверг.