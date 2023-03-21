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мир

Протесты французских нефтяников: правительство вызывает на работу принудительно

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 Alexander Kazakevich
Бастующие блокируют доступ к нефтехранилищу, Фос-сюр-Мер, 21 марта 2023 года.
Бастующие блокируют доступ к нефтехранилищу, Фос-сюр-Мер, 21 марта 2023 года.   -  Авторское право  AP Photo/Daniel Cole

Французское правительство намерено бороться с "топливными" забастовками, которые вспыхнули в нескольких регионах наряду с "мусорными" протестами в Париже и уличными выступлениями по всей стране. 

Во вторник министерство энергетического перехода объявило о принудительном вызове на работу части сотрудников НПЗ в городе Фос-сюр-Мер на юге страны. Рабочие терминала, который обеспечивает горючим Прованс и соседние регионы, блокируют нефтехранилища в знак протеста против пенсионной реформы. 

12% заправок во Франции уже испытывают нехватку бензина или дизельного топлива. 

Среди других способов выразить гнев в связи с принятием непопулярной реформы и отказом исполнительной власти идти на компромиссы, – операция "бесплатная автострада". На востоке страны демонстранты вручную поднимали автоматические шлагбаумы на пунктах оплаты и пропускали машины на выезде с трассы Париж-Страсбург (A4). 

В Монпелье недовольные реформой блокировали трамвайные пути, в Лионе 150 человек устроили акцию на одном из вокзалов. 

По словам главы МВД Франции Жеральда Дарманена, с прошлого четверга во Франции прошли 1200 стихийных митингов. В столкновениях с протестующими пострадали около сотни силовиков. 

Префект Парижа Лоран Нюнез отверг обвинения оппонентов в "чрезвычайном насилии" и "необоснованных задержаниях".

На следующий день после того, как депутаты с небольшим перевесом голосов отклонили вотум недоверия, Эммануэль Макрон провёл совещание с устоявшей перед гневом оппозиции Элизабет Борн, лидерами фракций парламентского большинства и ключевыми министров. По информации французских СМИ, глава государства не намерен распускать Национальное собрание или менять премьера. 

Объединённые профсоюзы призывают сограждан присоединиться к девятой по счёту общенациональной забастовке, которая состоится в четверг.