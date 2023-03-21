Франция: пенсионная реформа разжигает протесты

Уличные выступления против пенсионной реформы во Франции лишь немного утихли после очередного взрыва возмущения в понедельник, когда Национальная ассамблея дважды отклонила вотум недоверия правительству. Профсоюзы обещают продолжать борьбу, следующий день мобилизации всех противников реформы президента Эммануэля Макрона намечен на четверг.

Из центра Парижа передаёт Анелиз Боржес:

«Обстановка остаётся напряжённой во Франции спустя день после того, как правительство Эммануэля Макрона едва пережило вотум недоверия в парламенте. Протесты вспыхнули сразу после этого голосования и повторились в этот вторник.

Люди выходят на улицы в центре Парижа с требованием отменить пенсионную реформу. Но помимо этого они говорят, что их очень беспокоит, как обстоят дела в целом в этой стране, как Эммануэль Макрон управляет Францией, то, что французский президент использовал специальный конституционный механизм, чтобы обойти парламент и протолкнуть свою реформу.

Люди говорят, что это недемократично. Они говорят, что он представляет угрозу для французской демократии и французских институтов. Очень интересно, что на это скажет Эммануэль Макрон. На этой неделе он наконец прервет свое молчание в телеинтервью в среду.

_Впрочем, политологи и подавляющее большинство протестующих сегодня в Париже говорят, что не ожидают каких-либо важных объявлений._Они не ожидают, что Эммануэль Макрон уступит народному давлению, по крайней мере, сейчас».