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Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина

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 Euronews
Владимир Путин
Владимир Путин   -  Авторское право  Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Международный уголовный суд (МУС) заявил в пятницу, что выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за его ответственность за военные преступления, совершенные в Украине после российского вторжения.

"Сегодня, 17 марта 2023 года, II Палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух лиц в связи с ситуацией в Украине: г-на Владимира Владимировича Путина и г-жи Марии Алексеевны Львовой-Беловой", - говорится в заявлении МУС.

В заявлении суда отмечается, что Путин "предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию".

МУС также выдал ордер на арест Марии Алексеевны Львовой-Беловой, уполномоченного по правам ребенка в Администрации президента Российской Федерации, по аналогичным обвинениям.

В МУС заявили, что его палата предварительного производства установила наличие "разумных оснований полагать, что каждый подозреваемый несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения и незаконного перемещения населения с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию в ущерб украинским детям".

Прокурор МУС Карим Хан заявил ранее в этом месяце после визита в Украину, что предполагаемые похищения детей являются "приоритетным расследованием".

МУС, созданный в 2002 году для рассмотрения дел о самых тяжких преступлениях в мире, уже более года расследует возможные военные преступления или преступления против человечности, совершенные во время российского вторжения в Украину.

Ни Россия, ни Украина не являются членами МУС, но Киев признал юрисдикцию суда над своей территорией и сотрудничает с прокурором.

Россия отрицает обвинения в военных преступлениях. Эксперты сходятся во мнении, что она вряд ли выдаст подозреваемых.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале написала, что решения Международного уголовного суда для России не имеют никакого значения, возможные ордеры на арест юридически ничтожны :  "Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными".