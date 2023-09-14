Война России в Украине: похищенное детство

В Гаагу приехали украинские дети, чтобы дать показания о похищении и насильственной депортации во время российского вторжения. Двое дали интервью Euronews

В Нидерланды приехало шестеро украинских юношей и девушек, чтобы дать показания о похищении и насильственной депортации во время российского вторжения. Их слова тщательно документируются для использования на судебном процессе как доказательства военных преступлений.

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В Гааге их приветствовали плюшевые мишки – символы движения за возвращение украденных детей.

Euronews взял интервью у двух сильно травмированных подростков, которые провели несколько месяцев в российской неволе.

14-летняя Вероника жила под Харьковом, когда началась война. Она решила бежать из дома, и единственный путь вел в Россию, где она оказалась в закрытом лагере для беженцев и подверглась принудительной интеграции в чужое обещество.

"В сентября прошлого года я пошла в русскую школу. Там мне дети сразу сказали, мол, из-за твоей Украины наших отцов мобилизуют, всё это из-за тебя. Такое довелось слышать часто. Ещё мне говорили, что, будучи украинкой, я не всё понимаю и отстаю от них в учёбе".

Вероника вернулась в Украину через 9 месяцев. Попасть домой ей было трудно, поскольку ее мать ушла служить в вооруженных силах. Из-за стресса у девочки развилось гормональное заболевание.

17-летний Иван жил в детском доме в Мариуполе. Когда он бежал от взрывов, его схватили российские военные и доставили в оккупированную часть Донецкой области.

_"До начала войны я жил со своими мечтами, я мечтал добиться успеха в каком-то спорте - в футболе, боксе. Я постоянно ходил на разные тренировки, учился. А когда началась война, я приехал из Донецка. Я я потерял это чувство чего-то добиться. Сейчас я пытаюсь себя поддерживать. На самом деле морально тяжело. То, что я пережил, оно никуда не уйдёт. Этот камень в душе останется навсегда. Жаль, что я застал своё детство таким. Но надеюсь, что у других детей, тех, которые этого не видели, будет всё хорошо и отлично". _

Вероника и Иван входят в число 386 несовершеннолетних украинцев, которых вернули на родину. Но Киев выявил еще 19 546 украинских детей, насильственно депортированных и удерживаемых россиянами в России или на оккупированных территориях. Их репатриации добивается Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец:

Серьёзно, я не могу рассказать много деталей, но могу упомянуть, что процедура возвращения украинских детей обратно была абсолютно жёсткой, её блокировала российская сторона. Мы сделали очень многое. И я думаю, мы ещё многое сделаем".

В начале 2023 года за такие преступления, как похищение и насильственная депортация россиянами украинских детей во время войны, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.