Путина подозревают в военных преступлениях: в России и мире отреагировали на решение МУС

"Историческое решение, с которого начнётся историческая ответственность", – так Владимир Зеленский прокомментировал выдачу Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Российский президент и детский омбудсмен подозреваются в совершении военных преступлений, в частности, организации насильственной депортации украинских детей в нарушение Четвёртой женевской конвенции.

Российские власти не скрывают, что вывозят с оккупированных территорий Украины тысячи детей-сирот и оставшихся без родительской опеки и присваивают многим из них гражданство РФ "в упрощённом порядке". Свои действия Москва представляет как "эвакуацию" и "гуманитарную кампанию".

В Кремле напомнили, что Россия не признаёт юрисдикцию МУС и не является участницей* Римского статута.

"Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой", – заявил Дмитрий Песков, добавив, что "решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными".

Выступая перед журналистами в Белом доме, Джо Байден напомнил, что США также не признают институт МУС, но тем не менее назвал решение гаагского прокурора "оправданным". По словам американского лидера, Владимир Путин "явно совершил военные преступления".

Выдачу ордера приветствовали и в ЕС:

Это важное решение для международного правосудия и для народа Украины. Мы всегда четко заявляли в Европейском союзе, что виновные в незаконной агрессии против Украины должны быть привлечены к ответственности. Жозепа Боррель Глава европейской дипломатии

Несмотря на то, что с точки зрения Международного уголовного суда глава Кремля получил статус подозреваемого, это не обязательно повлечёт за собой практические последствия.

Формально государства-подписанты, ратифицировавшие Римский статут (например, Таджикистан, Сербия, Бразилия или ЮАР), обязаны исполнить ордер, то есть задержать и передать в Гаагу гражданина, в отношение которого суд вынес подобное решение, и который оказался на их территории.

Параллельно с этим, в рамках межгосударственных отношений у действующего главы государства есть персональный иммунитет в течение срока его полномочий.

*не присоединились к статуту такие страны, как, например, США, Китай и Израиль.