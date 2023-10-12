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Путин впервые выехал из России после объявления в международный розыск

Владимир Путин и Садыр Жапаров позируют для фотографии перед переговорами в Бишкеке 12 октября 2023
Владимир Путин и Садыр Жапаров позируют для фотографии перед переговорами в Бишкеке 12 октября 2023 Авторское право Dmitry Azarov/Sputnik
By Андрей Позняков
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Российского лидера Владимира Путина торжественно приняли в Бишкеке.

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Президент России Владимир Путин совершил первый зарубежный визит после объявления его в розыск Международным уголовным судом. Он приехал в Киргизию, где провёл переговоры с киргизским лидером Садыром Жапаровым и принял участие в торжествах по случаю 20-летия российской авиабазы в Канте. Главными темами визита в Кремле назвали укрепление двустороннего сотрудничества. Главы государств подчеркнули, что переговоры прошли в дружественном ключе.

Несмотря на то, что Киргизия в 1998 подписала Римский статут об учреждении Международного уголовного суда, Владимир Путин мог не опасаться ареста по делу о вывозе украинских детей. Только в прошлом году президент Киргизии поручил ратифицировать Римский статут, но законопроект ещё не рассмотрен парламентом.

Ранее ратификация Римского статута в Армении вызвала негодование Москвы. В Кремле назвали этот шаг «некорректным» и заявили, что к руководству Армении появились дополнительные вопросы.

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