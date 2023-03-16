Охрид готовится к встрече Вучича и Курти

Охрид в Северной Македонии готовится принять встречу президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра частично признанного Косова Альбина Курти. Они должны подписать соглашение о нормализации двусторонних отношений.

В 2001 году именно в Охриде состоялись переговоры, которые положили конец вооружённому конфликту между этническими албанцами и правительством Македонии.

Борян Йовановский, Евроньюс:

«Охридское соглашение, предотвратившее гражданскую войну в Северной Македонии, сегодня считают одним из редких примеров успешного решения сложных этнических проблем на Балканах. Охрид, как место, где было подписано это соглашение, должен послужить источником вдохновения для сербского и косовского лидеров Вучича и Курти, чтобы сделать шаг к окончательному решению проблемы Косова, которая остаётся нерешённой десятилетиями».

Стоянче Ангелов и Абедин Зимбери в 2001 году были сотрудниками полиции. Они находились по разные стороны конфликта. Но сегодня они вместе встречаются с чиновниками и работают над тем, чтобы достичь примирения.

Стоянче Ангелов, бывший сотрудник полиции:

«Проблемы создают главным образом те, чей военный «опыт» почёрпнут только из видеоигр. Именно они — «самые здесь храбрые» и самые опасные, потому что никогда на самом деле не видели смерть вблизи».

Абедин Зимбери, бывший командир албанских повстанцев:

«Мы знаем, что такое война и сколько боли она может причинить. Мы работаем над предотвращением любых будущих конфликтов и ненависти между людьми».

В конце февраля в Брюсселе Вучич и Курти поддержали предварительный план нормализации отношений, разработанный про посредничестве ЕС. Тогда отмечалось, что основные пункты плана меняться уже не будут, обсуждению подлежат лишь условия и сроки реализации.