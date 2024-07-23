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Stellantis начинает производство электромобилей в Сербии

Завод Stellantis в центральной Сербии
Завод Stellantis в центральной Сербии Авторское право Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Душан Илич
Опубликовано
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Сербский филиал автопроизводителя Stellantis запустил производство электромобилей Fiat Panda. На церемонии открытия присутствовали президент Сербии Александр Вучич и гендиректор компании Stellantis Карлос Таварес.

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Сербский филиал автопроизводителя Stellantis запускает производство электромобилей Fiat Panda. На церемонии открытия присутствовали президент Сербии Александр Вучич и генеральный директор компании Stellantis Карлос Таварес.

Через два года после того, как представители сербских властей и руководства Fiat Chrysler Automobiles подписали соглашение о совместных инвестициях в размере 190 млн евро (доля Белграда составила 48 млн), компания Stellantis открыла новые производственные линии на заводе в Крагуеваце, где сегодня работает около тысячи человек.

Отсюда модель Гранд Панда Grande Panda сначала отправится в Европу, а затем на Ближний Восток и в Африку. Она будет доступна как в электрической, так и в гибридной версии. С запуском серийного выпуска, запланированного на октябрь, Сербия станет первой балканской страной, где будет осуществляться полное производство электромобилей, начиная с аккумуляторов.

Душан Илич, Еuronews:

"На автозаводе Stellantis в Крагуеваце официально началось производство электромобиля Fıat Grande Panda. Как сообщает компания, помимо электрической модели, в Сербии будет производиться и гибридная модель этого автомобиля. Представители компании Stellantis объявил, что в будущем им придется использовать свои знания и инновации, чтобы справиться с угрозами в связи с конкуренцией Китая в выпуске электромобилей, ведь затраты на их производство в Китае на 30% ниже, чем на Западе. Президент Вучич заявил, что Сербия - единственная страна в Западно-Балканском регионе, где есть завод по производству электромобилей, но в будущем необходимо провести работу по установке большего количества электрических зарядных устройств".

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