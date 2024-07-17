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18 лет тюрьмы для "Командира-Волка" косовских албанцев

Прокурор Гайя Перголо на суде над бывшим командиром Армии освобождения Косово (ОАК) Пьетером Шалой в Гааге, Нидерланды.
Прокурор Гайя Перголо на суде над бывшим командиром Армии освобождения Косово (ОАК) Пьетером Шалой в Гааге, Нидерланды. Авторское право Piroschka van de Wouw/AP
Авторское право Piroschka van de Wouw/AP
By Кнарик Хачатрян
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Суд в Гааге приговорил Пьетера Шалу, бывшего командира Освободительной армии Косова, к 18 годам тюрьмы. Он признан виновным в убийстве, пытках и незаконных задержаниях.

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В Гааге Спецтрибунал по расследованию преступлений в Косове приговорил Пьетера Шалу к 18 годам лишения свободы.

Шала, один бывших командиров Освободительной армии Косова, известный под прозвищем "Волк", был признан виновным в военных преступлениях – убийстве одного человека, и также пытках и незаконном задержании ещё двадцати. При этом трибунал снял с подсудимого обвинение в жестоком обращении, сочтя, что оно было таким же, как и в случае пыток. Шала применял насилие не только к сербам, но и к албанцам-косоварам, которых повстанцы считали шпионами или коллаборантами.

60-летний бывший командир был арестован в Бельгии 16 марта 2021 года, 15 апеля того же года его дело было передано в базирующиеся в Гааге Специальные палаты Косова - официальное название спецтрибунала по расследованию преступлений в анклаве.

В ходе процесса, который начался два года спустя, в феврале 2023-го , Пьетер Шала настаивал на своей невиновности по всем четырем пунктам обвинения.

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