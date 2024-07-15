Видео. "Весёлый спуск": гонки по ребе Ибар в Сербии

Так называемый "Веселый спуск" — это традиционная гонка, во время которой тысячи людей спускаются по реке Ибар, распивая напитками и поедая барбекю на своих надувных лодках. Веселая поездка сопровождается звуками труб и вувузел.

Гонка стартует у подножия средневековой крепости Маглич. Она проводится ежегодно на реке Ибар. Это самая старая вечеринка на воде в Сербии, которая проводится уже 34 года.

Веселая регата проходит по 25-километровому маршруту от средневековой крепости Маглич до города Кралево, расположенного ниже по течению.

На плотах, резиновых лодках и всем, что может плавать, в этом многочасовом веселье и развлечениях приняли участие тысячи людей со всей Сербии и из других стран. В рамках недели "Веселого спуска" было организовано несколько концертов и гастрономических мероприятий.