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Участники "Весёлого спуска" по реке Ибар в Сербии
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Видео. "Весёлый спуск": гонки по ребе Ибар в Сербии

Так называемый "Веселый спуск" — это традиционная гонка, во время которой тысячи людей спускаются по реке Ибар, распивая напитками и поедая барбекю на своих надувных лодках. Веселая поездка сопровождается звуками труб и вувузел.

Так называемый "Веселый спуск" — это традиционная гонка, во время которой тысячи людей спускаются по реке Ибар, распивая напитками и поедая барбекю на своих надувных лодках. Веселая поездка сопровождается звуками труб и вувузел.

Гонка стартует у подножия средневековой крепости Маглич. Она проводится ежегодно на реке Ибар. Это самая старая вечеринка на воде в Сербии, которая проводится уже 34 года.

Веселая регата проходит по 25-километровому маршруту от средневековой крепости Маглич до города Кралево, расположенного ниже по течению.

На плотах, резиновых лодках и всем, что может плавать, в этом многочасовом веселье и развлечениях приняли участие тысячи людей со всей Сербии и из других стран. В рамках недели "Веселого спуска" было организовано несколько концертов и гастрономических мероприятий.

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