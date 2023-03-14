Причины и последствия краха Silicon Valley Bank

Рост процентных ставок — наряду с неправильными управленческими решениями — стал основной причиной краха Silicon Valley Bank. Ожидается, что процентные ставки ещё долго останутся высокими как в Соединенных Штатах, так и в Европе.

Тем не менее, большинство аналитиков говорят, что в Европе нет серьезного риска заражения, поскольку большинство банков получают прибыль от более высоких процентных ставок.

Паоло Гриньяни, старший экономист Oxford Economics:

"Недавние события, которые привели к повышению процентных ставок как в Европе, так и в США, на самом деле являются в целом положительными для банков, для всей (банковской) системы. Но могут возникнуть и "очаги уязвимости", в случае, если банки не управлялись должным образом, как это было в случае с SVB. Мы должны проверить на индивидуальной основе, могут ли некоторые банки стать более уязвимыми, чем другие, но мы должны сказать, что платежеспособность и ликвидность системы всё ещё достаточно хороши".

Ситуация с SVB может удержать ФРС и ЕЦБ от нового агрессивного повышения процентных ставок. Но, в конце концов, они будут продолжать расти до тех пор, пока не произойдет значительное снижение инфляции, и это несмотря на возможный ущерб для некоторых сфер экономики, когда домохозяйствам грозит растущий долг, а предприятиям становится труднее получить доступ к капиталу.

Александрос Никопулос, заведующий отделом инвестиций HellasFin:

"Первое, на что обращают внимание все центральные банки, — это безработица и инфляция. Когда они видят, что инфляция слишком высока, что темпы роста инфляции высоки, они должны это исправить. Это похоже на лечение умирающего человека: нужно ввести соответствующее лекарство, чтобы избежать смерти пациента. Естественно, в процессе этой терапии вы можете повредить некоторые части тела".

Власти США, похоже, извлекли уроки из 2008 года и действовали осторожно, чтобы обезопасить остальную часть своей банковской системы. На данный момент худшее с кризисом SVB, кажется, позади, и он не распространился на другие регионы мира.