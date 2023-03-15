Американский банк SVB не подорвал финансовую систему Евросоюза

Еврокомиссар по финансовым службам сказала, что крах американского Silicon Valley Bank (Банка Кремниевой долины) оказал лишь ограниченное влияние на банковский сектор Евросоюза. Выступая перед Европейским парламентом в Страсбурге, Мерейд МакГиннесс привела случай с SVB в качестве подтверждения того, что слабо регулируемые иностранные кредиторы должны соблюдать более строгие правила внутри ЕС:

«_Эти американские банки не подпадали под строгие нормативные требования к ликвидности, потому что Соединённые Штаты не применяют к банкам среднего и малого размера Базельский стандарт регулирования. А здесь, в Евросоюзе, мы применяем Базельские пруденциальные стандарты ко всем банкам. Если бы в Соединённых Штатах применялись Базельские требования, то вполне вероятно, что у американских банков была бы более сильная позиция по ликвидности_».

Базельские правила призваны уменьшить ущерб, наносимый экономике банками, которые берут на себя слишком большой риск. Еврокомиссия заявила, что внимательно следит за развитием событий. Депутат Европарламента от Нидерландов Йерун Ленарс считает, что банковский сектор Евросоюза хорошо подготовлен к финансовым неурядицам, подобным кризису 2008 года, и сейчас способен выдержать шторм, вызванный крахом SVB:

«Я уверен, что мы извлекли уроки из предыдущего кризиса. У нас__в Евросоюзе был огромный банковский кризис. С тех пор мы создали банковское законодательство, которое поможет избежать этих кризисов в будущем. И теперь мы на практике увидим, достаточно ли того, что мы сделали в последние годы, для предотвращения распространения такого кризиса на Европу. И я уверен, что этого достаточно».

Между тем, рыночные последствия краха SVB ударили по банку Credit Suisse, который может доставить мировой экономики гораздо больше неприятностей, чем американский региональный банк. Акции швейцарского банковского гиганта упали до рекордно низкой отметки после того, как его основной акционер, Национальный банк Саудовский Аравии, заявил, что не будет покупать больше акций Credit Suisse и оказывать ему дополнительную помощь.