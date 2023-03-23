ФРС США повысила ставку до 4,75-5,0%. Это максимальное значение с 2006 года

В условиях банковского кризиса и все еще высокой инфляции Федеральная резервная система США решила поднять ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,75-5,0%. Это максимальное значение с 2006 года.

Тем не менее повышение оказалось меньше, чем те полпроцента, которых ожидали некоторые аналитики. При этом председатель ФРС Джером Пауэлл намекнул, что несколько месяцев последовательного повышения ставок могут подойти к концу.

При этом регулятор не может спрогнозировать, как недавнее потрясение на финансовом рынке в связи с банкротством двух американских банков может отразиться на всей отрасли.

"Недавние события, вероятно, приведут к ужесточению условий кредитования домашних хозяйств и предприятий, а также окажут давление на экономическую активность, занятость и инфляцию", - добавил Пауэлл.

Он также попытался успокоить рынки, заявив, что банковская система страны "надежна и устойчива" и подкреплена сильным капиталом и ликвидностью.