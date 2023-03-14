Усиление военной мощи AUKUS: атомные подлодки для Австралии

США, Великобритания и Австралия представили план по усилению военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Партнёры по недавно сформированному альянсу AUKUS согласовали продажу Австралии по меньшей мере трёх ударных атомных подлодок американского производства. При необходимости их число может быть увеличено до пяти. Поставки состоятся после 2030 года.

По итогам трёхсторонней встречи на базе Тихоокеанского флота США в Сан-Диего Джо Байден подчеркнул, что субмарины с ядерной силовой установкой, которые закупает Канберра, будут вооружены конвенциональным оружием.

"Австралия гордится своим безъядерным статусом и не намерена отступаться от принципов нераспространения", – заявил глава Белого дома.

Начиная с этого года, офицеры королевского военно-морского флота Австралии будут проходить подготовку на американских и британских базах. К 2027 году Вашингтон и Лондон также сформируют ротационные силы из подводных лодок в Перте (штат Западная Австралия) для проведения совместных учений.

Впервые в истории три флота подводных лодок будут действовать совместно как в Атлантике, так и в Тихом океане, обеспечивая свободу и открытость наших океанов, а также процветание на десятилетия вперёд. Риши Сунак премьер-министр Великобритании

По утверждению австралийских чиновников, на реализацию программы правительство страны направит до 245 миллиардов долларов в течение следующих трёх десятилетий.

"Масштаб, сложность и экономическая значимость этих инвестиций сродни созданию австралийской автомобильной промышленности в период после Второй мировой войны", – заявил премьер-министр Энтони Албаниз.

Лидеры трёх стран также объявили о разработке субмарины нового поколения SSN Aukus на основе британского проекта с использованием передовых американских технологий.

По словам участников AUKUS новый оборонный план – ответ на милитаризацию региона со стороны Китая. В Пекине осудили сделку: "Мы призываем США, Великобританию и Австралию отказаться от менталитета холодной войны и игры с нулевой суммой, добросовестно выполнять свои международные обязательства и делать больше для содействия региональному миру и стабильности", – заявил официальный представитель МИД КНР Мао Нин.