EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Байден "передаёт эстафету" молодому поколению

Джо Байден впервые обхяснил свой отказ от участия в президентских выборах в США
Джо Байден впервые обхяснил свой отказ от участия в президентских выборах в США Авторское право Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Надежда Дрямина
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Президент США выступил с обращением к нации, впервые объяснив ставшее историческим для страны решение выйти из предвыборной гонки.

РЕКЛАМА

Джо Байден впервые выступил публично после отказа от борьбы за переизбрание на пост президента США. В своей речи, произнесённой в Овальном кабинете Белого дома, американский лидер объяснил решение о снятии своей кандидатуры с выборов.

"Для Америки наступил переломный момент, один из тех редких моментов в истории, когда решения, которые мы принимаем сейчас, будут определять судьбу нашей страны и мира на десятилетия вперёд", - с этого начал речь президент.

"Я уважаю эту должность, но ещё больше я люблю свою страну", - заявил он. И добавил: "Лучший способ объединить нашу нацию - передать эстафету молодому поколению" . Байден выразил надежду на то, что оно продолжит борьбу в защиту демократии.

"Мой послужной список на посту президента, моё лидерство в мире, моё видение будущего Америки — всё это заслуживает второго срока, но ничто, ничто не может помешать спасению нашей демократии, включая личные амбиции".

Он также похвалил вице-президента Камалу Харрис, которую выбрал своей преемницей в стане демократов, назвав "способной, сильной" и "лидером страны".

Согласно первому общенациональному опросу, проведённому Reuters/Ipsos, Харрис опережает Трампа на два процентных пункта. И большинство респондентов высказались за то, чтобы именно её Демократическая партия номинировала кандидатом в президенты США, которые пройдут 5 ноября.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Глава Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку

Борьба за президентскую номинацию: Харрис выступила с первой речью

"Харрис в президенты": после переименования штаб Байдена собрал рекордную сумму пожертвований

Камала Харрис Дональд Трамп США Джо Байден президентские выборы в США 2024 года демократы