Президент США выступил с обращением к нации, впервые объяснив ставшее историческим для страны решение выйти из предвыборной гонки.

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Джо Байден впервые выступил публично после отказа от борьбы за переизбрание на пост президента США. В своей речи, произнесённой в Овальном кабинете Белого дома, американский лидер объяснил решение о снятии своей кандидатуры с выборов.

"Для Америки наступил переломный момент, один из тех редких моментов в истории, когда решения, которые мы принимаем сейчас, будут определять судьбу нашей страны и мира на десятилетия вперёд", - с этого начал речь президент.

"Я уважаю эту должность, но ещё больше я люблю свою страну", - заявил он. И добавил: "Лучший способ объединить нашу нацию - передать эстафету молодому поколению" . Байден выразил надежду на то, что оно продолжит борьбу в защиту демократии.

"Мой послужной список на посту президента, моё лидерство в мире, моё видение будущего Америки — всё это заслуживает второго срока, но ничто, ничто не может помешать спасению нашей демократии, включая личные амбиции".

Он также похвалил вице-президента Камалу Харрис, которую выбрал своей преемницей в стане демократов, назвав "способной, сильной" и "лидером страны".

Согласно первому общенациональному опросу, проведённому Reuters/Ipsos, Харрис опережает Трампа на два процентных пункта. И большинство респондентов высказались за то, чтобы именно её Демократическая партия номинировала кандидатом в президенты США, которые пройдут 5 ноября.