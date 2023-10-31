Переговоры ЕС с Австралией о свободной торговле снова провалились

Соглашение о свободной торговле между Европейским союзом и Австралией, которое разрабатывается с 2018 года, в ближайшее время заключено не будет. Попытка завершить сделку с треском провалилась

РЕКЛАМА

В минувшие выходные представители Евросоюза и Австралии отправились в Осаку (Япония) для проведения нового раунда переговоров на полях министерской встречи "Большой семерки". Предполагалось, что эти переговоры станут финалом кропотливой технической работы, позволят устранить оставшиеся пробелы и достичь предварительного соглашения на политическом уровне.

Но не успели обе команды сесть напротив друг друга, как министр торговли и туризма Австралии Дон Фаррелл выдвинул требования по дальнейшему расширению доступа австралийских фермеров на рынки, как утверждают высокопоставленные представители ЕС.

Требования Фаррелла были переданы вице-председателю Еврокомиссии Валдису Домбровскису, который отвечает за торговые отношения. Они были восприняты европейской стороной как отказ от прогресса, достигнутого за последние недели, и послужили причиной внезапной отмены переговоров.

Драматический поворот событий привел официальных представителей ЕС в состояние шока и разочарования, поскольку, по их собственным подсчетам, группа из 10 человек прилетела в Осаку исключительно для участия в переговорах между ЕС и Австралией. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский также отправился за границу для участия в этом ответственном мероприятии.

"В преддверии запланированной встречи в Осаке мы добились хорошего прогресса в переговорах с нашими австралийскими коллегами, - говорится в кратком заявлении Домбровскиса. - К сожалению, наши австралийские партнеры не смогли провести встречу на основе ранее определенных параметров".

В свою очередь, Дон Фаррелл заявил, что его задача как министра торговли Австралии заключается в том, чтобы "добиться наилучших условий для наших производителей, наших предприятий, наших рабочих и наших потребителей".

"Я приехал в Осаку с намерением завершить работу над соглашением о свободной торговле с Европейским союзом", - сказал он. - "К сожалению, нам не удалось добиться прогресса".

Хотя Домбровскис и Фаррелл оставили открытой дверь для продолжения переговоров в будущем, политические карты выкладываются против них: ЕС скоро начнет кампанию подготовки к июньским выборам в Европарламент, а австралийцы должны прийти на участки для голосования где-то до сентября 2025 года.

Востребованная ССТ

ЕС и Австралия часто называют друг друга "партнерами-единомышленниками". Их объединяет система либеральной демократии и открытая рыночная экономика, а общий объем товарооборота в 2022 году составит 56,4 млрд евро. Попытки заключить соглашение о свободной торговле (ССТ) уже давно отражают обоюдное стремление к укреплению двусторонних отношений.

Но с момента официального запуска процесса в 2018 году темпы обсуждения были медленными и сопровождались взлетами и падениями. Так, в 2021 году Канберра приняла решение разорвать контракт с Францией на поставку подводных лодок стоимостью 56 млрд евро, что вызвало ярость Елисейского дворца и привело к длительному срыву переговоров.

Война России против Украины придала новый импульс, и стороны стали тесно сотрудничать в введении санкций против Кремля, установлении предельных цен на российскую нефть, доставляемую по морю, и диверсификации поставок энергоносителей. Это открыло путь к сближению в области торговли, что дало надежду на завершение затянувшегося проекта до конца года.

После неудачной попытки, предпринятой в июле, в августе-октябре активизировалась техническая работа по созданию для соглашения новых рамок, включая взаимный доступ на рынки, санитарные меры, торговлю важнейшими видами сырья и 33%-й налог на роскошные автомобили - им Австралия облагает машины, стоимость которых превышает определенные пороговые значения.

Ожидалось, что эти рамки будут отшлифованы и получат зеленый свет в ходе переговоров Домбровскиса и Фаррелла в Осаке - их четвертой личной встречи с декабря прошлого года.

Хотя европейская и австралийская версии расходятся в вопросе о том, кто виноват, они указывают вопрос, который стал основной причиной провала переговоров: экспорт сельскохозяйственной продукции.

Спор о говядине

По словам Домбровскиса, предлагаемое ССТ должно было предоставить "коммерчески значимый" доступ на рынок австралийской сельскохозяйственной продукции, такой как говядина, баранина, сахар и молочные продукты. Ввоз этих товаров на единый рынок блока традиционно облагается высокими пошлинами из-за их потенциально разорительного воздействия на европейских фермеров, которые склонны отвергать любую иностранную конкуренцию.

Еврокомиссия выступила с предложением снизить эти тарифы и создать доступ на рынок объемом 1 млрд австралийских долларов (около 600 млн евро) в год, пояснили высокопоставленные чиновники ЕС, говорившие на условиях анонимности. Предложение было рассчитано на экономическую и политическую выгоду для обеих сторон.

Но затем, по словам представителей ЕС, Фаррелл удивил участников переговоров новыми требованиями по расширению доступа на рынок, которые никак не соответствовали предложению Еврокомиссии, особенно в отношении говядины и мяса овец. Требования Фаррелла были расценены как чрезмерно служащие интересам австралийских фермеров, что сделало невозможным достижение компромисса в ближайшей перспективе.

В интервью телеканалу Sky News после встречи в Осаке министр сельского хозяйства Австралии Мюррей Уотт оспорил претензии европейцев, заявив, что они "абсолютно не соответствуют реальности".