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Китай

Китай снова увеличивает военный бюджет

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 Euronews
Солдаты ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК)
Солдаты ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК)   -  Авторское право  Mark Schiefelbein/Copyright 2019 The AP. All rights reserved

Китай увеличивает расходы на оборону в 2023 году на 7,2%, до 1553,7 миллиарда юаней ($225 млрд). 

Об этом говорится в проекте бюджета, опубликованном на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 14-го созыва.

В субботу официальный представитель сессии Ван Чао заявил журналистам, что "рост оборонных расходов связан с необходимостью реагировать на сложные вызовы в области безопасности", с которыми сталкивается Китай, а также выполнять "обязательства страны как крупной державы".

В прошлом году увеличение военных расходов составляло 7,1%, до 1,45 трлн юаней, в 2021 году - на 6,8%, до 1,356 трлн юаней (около $209 млрд). 

Пекин восьмой год подряд увеличивает свой оборонный бюджет. Несмотря на это, Соединенные Штаты ежегодно тратят в четыре раза больше. Увеличение бюджета происходит на фоне напряженных отношений Пекина и Вашингтона из-за войны в Украине, тайваньского вопроса и недавней саги о шпионских шарах.