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Швейцария

Зерновая сделка пока продлена ещё на 60 дней

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 euronews
Переговоры по зерновой сделке проходят в штаб-квартире ООН в Женеве.
Переговоры по зерновой сделке проходят в штаб-квартире ООН в Женеве.   -  Авторское право  Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP

Cделка по экспорту зерна морским путём между Украиной и Россией продлена на 60 дней, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с журналистом ТАСС.

Украинская сторона настаивает, что соглашение об экспорте зерновых с её территории предполагает продление как минимум на 120 дней. Киев хочет услышать официальную позицию ООН и Турции, которая в этой сделке является важной транзитной страной.

По утверждению турецкого министерства обороны, переговоры о продлении сделки всё ещё продолжаются.

Сделка, официально известная как Черноморская зерновая инициатива, облегчила экспорт сельскохозяйственной продукции, такой как пшеница, кукуруза и подсолнечное масло, из Украины через Черное море. В начале войны блокада такого экспорта способствовала глобальной нехватке продовольствия и росту цен.

Зерновая инициатива, организованная Турцией и Организацией Объединенных Наций в июле 2022 года, позволила экспортировать миллионы тонн сельскохозяйственной продукции из Украины, тем самым облегчив дефицит этой продукции в странах-импортёрах.

Москва продолжает настаивать, что международные санкции в отношении ее транспортной, страховой и платежной систем препятствуют сельскохозяйственному экспорту зерна и удобрений из России. Запад опасается, что разблокирование счетов для оплаты российского экспорта позволит Кремлю совершать транзакции для финансирования войны в Украине.