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мир

"Зерновая сделка" продлевается, но стороны спорят о сроках

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 Alexander Kazakevich
Черноморская "зерновая сделка" продлена по меньшей мере на 2 месяца. С начала действия соглашения 25 млн тонн продовольствия было доставлено в страны Азии и Африки.
Черноморская "зерновая сделка" продлена по меньшей мере на 2 месяца. С начала действия соглашения 25 млн тонн продовольствия было доставлено в страны Азии и Африки.   -  Авторское право  AP Photo/Gideon Maundu, File

В Турции и ООН объявили о продлении "зерновой сделки", предусматривающей безопасный экспорт украинского продовольствия через Босфор, которая истекала в субботу. 

При этом ни президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ни представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не уточнили, как долго будет действовать соглашение. В ООН подчеркнули, что договорённость имеет "жизненно важное значение" для глобальных поставок продуктов питания "в особенности для развивающихся стран". 

Министр инфраструктуры Украины утверждает, что морской коридор продлён на 120 дней, в то время как в Москве согласны лишь на половину этого срока.

"Благодаря нашим совместным усилиям на мировые рынки поставлено 25 млн тонн зерна".

"Ещё раз повторяю: Российская Федерация дала согласие на продление сделки на 60 дней", – заявила представитель МИД РФ Мария Захарова (цитата по "Интерфакс"). По словам чиновницы, Россия "уведомила все стороны" о своей позиции. 

Российские власти увязывают продление документа после 18 мая со снятием ряда западных ограничений. Накануне посол России в ООН Василий Небензя призвал ЕС, Великобританию и США "вывести из-под своих санкций всю цепочку операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт".