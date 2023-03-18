"Зерновая сделка" продлевается, но стороны спорят о сроках

В Турции и ООН объявили о продлении "зерновой сделки", предусматривающей безопасный экспорт украинского продовольствия через Босфор, которая истекала в субботу.

При этом ни президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ни представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не уточнили, как долго будет действовать соглашение. В ООН подчеркнули, что договорённость имеет "жизненно важное значение" для глобальных поставок продуктов питания "в особенности для развивающихся стран".

Министр инфраструктуры Украины утверждает, что морской коридор продлён на 120 дней, в то время как в Москве согласны лишь на половину этого срока.

"Благодаря нашим совместным усилиям на мировые рынки поставлено 25 млн тонн зерна".

"Ещё раз повторяю: Российская Федерация дала согласие на продление сделки на 60 дней", – заявила представитель МИД РФ Мария Захарова (цитата по "Интерфакс"). По словам чиновницы, Россия "уведомила все стороны" о своей позиции.

Российские власти увязывают продление документа после 18 мая со снятием ряда западных ограничений. Накануне посол России в ООН Василий Небензя призвал ЕС, Великобританию и США "вывести из-под своих санкций всю цепочку операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт".