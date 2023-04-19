Польша и Украина договорились по транзиту зерна

Варшава и Киев достигли договоренности о возобновлении транзита украинского зерна через польскую территорию, начиная с пятницы. Об этом заявило министерство сельского хозяйства Польши, подчеркнув, что транзит будет контролироваться и опечатываться.

Давление на Брюссель с целью выработки решения для всего Евроcоюза усилилось после того, как Варшава и Будапешт в минувшие выходные ввели запрет на некоторые виды импорта из Украины, а другие страны Восточной Европы заявили, что также рассматривают возможность принятия подобных мер.

Фермеры говорят, что дешёвый импорт из Украины, которая столкнулась с трудностями при экспорте по морю из-за вторжения России, снизил цены и сократил продажи.

В Польше этот вопрос создал проблему в год выборов для правящей националистической партии "Право и справедливость" , которая в значительной степени опирается на поддержку сельских районов.

Украина заявила, что её приоритетом является возобновление транзита через Польшу.

Юлия Свириденко, министр экономики Украины:

"В результате двухдневных переговоров мы приняли решение, что транзит украинских грузов через территорию Польши будет разблокирован с четверга по пятницу. Польская сторона проинформировала нас о технических аспектах транзита украинских товаров через территорию Польши. Мы убеждены, что украинские экспортёры со всей ответственностью выполнят требования".

Сотни водителей грузовиков, перевозящих зерно и другие виды продуктов питания, застряли в очереди на пункте пропуска Рава-Русская на украинско-польской границе. Польша наряду с Венгрией и Словакией ввела запрет на импорт зерна и других продуктов питания из Украины, опасаясь его влияния на местные товары и снижения их цен.

Марек, водитель польского грузовика, говорит:

"Это просто несчастье. Мы стоим здесь уже пятый день. Мусор выбрасывать некуда, туалетов нет. У нас вот-вот кончатся припасы, вода, хлеб и прочее. И магазина здесь нет, ничего подобного. И самое главное, мы не знаем, сколько нам придется здесь стоять. Потому что никто ничего не знает. Никто ничего конкретно не знает".

Венгрия заявила, что рассматривает возможность продления недавно введенного запрета на импорт из Украины, если в ЕС не примут адекватных мер для защиты венгерских фермеров.

Министр сельского хозяйства Иштван Надь объявил в субботу, что Будапешт запретит импорт украинского зерна, масличных культур и другой сельскохозяйственной продукции до 30 июня, чтобы дать время "переосмыслить" меры Европейского Союза, которые привели к перенасыщению местных рынков.

Зерновозы из Украины проверяют и опломбируют на границе. Въезд в Венгрию разрешён только тем, кто следует транзитом в другие страны. Об этом заявил в минувший вторник госсекретарь министерства сельского хозяйства на пограничном переходе в Захони на северо-востоке Венгрии.