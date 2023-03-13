Для чего МО России использует Бахмут?

"Конфликт между Минобороны России и лидером группы "Вагнера" Евгением Пригожиным, вероятно, достиг своего апогея на фоне Бахмутской битвы", - отмечает ISW.

Российское Минобороны, вероятно, воспользуется возможностью, чтобы преднамеренно использовать как элитные, так и осуждённые Вагнеровские силы в Бахмуте, чтобы ослабить Пригожина и подорвать его амбиции по увеличению влияния в Кремле.

Пригожин смог увеличить свои силы на 40 000 осуждённых, вероятно, с разрешения Кремля на вербовку в тюрьмах в 2022 году, но потерял это разрешение и доступ к этому кадровому резерву в начале 2023 года.

Минобороны Великобритании добавляет: около половины заключённых, которых "Вагнер" уже разместил в Украине, скорее всего, стали жертвами. Если запрет сохранится, Пригожин, скорее всего, будет вынужден сократить масштабы или интенсивность операций Вагнера в Украине.

Он уже пригрозил вывести войска "Вагнера" из Бахмута и намекнул, что Минобороны России использовало войска "Вагнера", чтобы взять на себя основную тяжесть интенсивной городской войны на истощение, чтобы захватить Бахмут, чтобы сохранить российские обычные силы.

Российские войска продолжили наступательные действия в районе Бахмута, но не завершили обход, охват и окружение города.

Бойцы группы "Вагнера", вероятно, всё больше застревают в городских районах, таких, как промышленный комплекс АЗОМ, и поэтому им трудно добиться значительных успехов.

ISW сообщает: "Путин в конечном итоге позволил Минобороны России вернуть себе контроль над Бахмутским направлением у Пригожина в январе, поскольку войскам Вагнера не удалось добиться обещанной победы над Бахмутом к концу 2022 года".