Украинские военные держат оборону Бахмута, в то время "вагнеровцы" заявляют, что находятся недалеко от центра города и продолжают наступление на запад.

В сводке Генштаба ВСУ говорится, что на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях украинские военные отразили 92 атаки противника. Они полны решимости не допустить падения Бахмута.

Командир 44 бригады: "Что касается мотивации, то она у нас есть… Мы боремся до победы, нам нужна победа, а не только мир".

Город Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области подвергается обстрелам. Условия жизни здесь крайне тяжелые, говорит 82-летняя Валентина.

Валентина: "Холодно, холодно внутри. Ни газа, ни света, ни воды. Ничего не осталось".

Битва за Бахмут идет вот уже несколько месяцев. По данным Минобороны Великобритании, сейчас линия фронта проходит по реке Бахмутка в центре города.