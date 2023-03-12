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Украина

Украинские военные держат оборону Бахмута

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 Euronews
ВСУ ведет огонь по российским силам под Бахмутом
ВСУ ведет огонь по российским силам под Бахмутом   -  Авторское право  Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

Украинские военные держат оборону Бахмута, в то время "вагнеровцы" заявляют, что находятся недалеко от центра города и продолжают наступление на запад. 

В сводке Генштаба ВСУ говорится, что на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях украинские военные отразили 92 атаки противника. Они полны решимости не допустить падения Бахмута.

Командир 44 бригады: "Что касается мотивации, то она у нас есть… Мы боремся до победы, нам нужна победа, а не только мир".

Город Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области подвергается обстрелам. Условия жизни здесь крайне тяжелые, говорит 82-летняя Валентина.

Валентина: "Холодно, холодно внутри. Ни газа, ни света, ни воды. Ничего не осталось".

Битва за Бахмут идет вот уже несколько месяцев. По данным Минобороны Великобритании,  сейчас линия фронта проходит по реке Бахмутка в центре города.